В цілому по Україні 10 жовтня було недоступно близько 18% мереж операторів та провайдерів.

Після вчорашнього масованого ракетного обстрілу України лише 4% мереж операторів і провайдерів досі залишаються недоступними.

Про це повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь в ефірі інформаційного телемарафону.

"Внаслідок російських обстрілів в нас було пошкоджено багато ліній зв’язку, в першу чергу це пов’язано з відсутністю електроживлення. В цілому по Україні вчора було недоступно близько 18% мереж операторів та провайдерів. А вже на сьогодні на ранок таких мереж залишилось лише 4%", - сказав посадовець.

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Він зазначив, що весь зв’язок по суті зав’язаний на електроживлення, тому в деяких областях досі є складнощі з поновленням мобільного зв’язку.

"Оператори спільно з нашими фахівцями 24/7 працюють над відновленням. Весь зв’язок по суті зав’язаний на електроживлення. Ситуація є такою, що в деяких регіонах на сьогодні - це Львівська область, частина Житомирської області знаходяться в досить складному становищі - внаслідок енергетичних перебоїв з подачею електроенергії. Я думаю, що до ранку ми відновимо всі мережі", - запевнив Щиголь.

Масований ракетний удар: що відомо

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу Збройних сил України, упродовж 10 жовтня російські загарбники завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари, здійснили близько 92 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Унаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура понад 30 міст та населених пунктів України.

В результаті ворожих обстрілів загинули 20 людей, близько сотні поранено.

Стало відомо, що внаслідок ракетних обстрілів 10 жовтня Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації втратила кількох співробітників. Вони потрапили під обстріл під час виконання своїх трудових обовʼязків.

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