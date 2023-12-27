У Верховній Раді дещо здивовані пропозиціями, які побачили в гучному законопроекті про мобілізацію.

Так звані "електронні повістки", запровадження яких передбачено законопроектом про посилення мобілізації, є "мертвою нормою", яку навряд чи зможуть запровадити. Таку думку висловила народна депутатка від "Європейської солідарності", член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз в коментарі "Радіо свобода".

Вона зауважила, що за чинним законодавством України неможливо зобов'язати всіх громадян України встановити застосунок "Дія" на свій смартфон. Тому через цей механізм проінформувати всіх військовозобов’язаних про необхідність з’явитися в ТЦК не вийде.

Також Ірина Фріз переконана, що електронні повістки, що надсилаються на електронну пошту, як це пропонує робити новий законопроект, мають передбачати обов’язкове підтвердження про отримання. Адже людина може просто не знати, що отримала електронну повістку.

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"Електронною поштою можна користуватися не 24 години на добу і не 7 днів на тиждень. Тобто вводити санкції за те, що електронна повістка, скажімо, надійшла на електронну пошту, у той спосіб, який тут зараз прописано, - це абсолютно непрацюючий механізм. Це мертва норма, яка більше всього спрямована на залякування українців", – переконана нардеп.

На думку Фріз, держава має рухатися у напрямку створення "цивілізованого ефективного дієвого" електронного реєстру військовозобов'язаних.

Електронні повістки в Україні – що відомо

Як писав УНІАН, у разі ухвалення законопроекту про посилення мобілізації всі військовозобов’язані громадяни будут зобов’язані зареєструвати "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста". Що саме представлятиме собою цей "електронний кабінет", у законопроекті не прописано, цим питанням має зайнятися Кабмін, якщо Верховна Рада ухвалить законопроект.

Через цей "електронний кабінет" ТЦК зможуть надсилати електронні повістки. Також прописана можливість надсилати повістки електронною поштою. За ігнорування цих повісток передбачено таке ж покарання, як і за ігнорування паперової повістки.

В законопроекті не сказано, що "електронний кабінет" буде створений у застосунку "Дія". Про те, що електронних повісток в "Дії" ніколи не буде, неодноразово казав керівник Мінцифри Михайло Федоров.

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