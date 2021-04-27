Зараз в Україні складна ситуація із захворюваністю на коронавірус, вважає він.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликав тих, хто перебуває в зоні ризику, не відвідувати храми на свята.

Читайте такожДо "жовтої" зони не готовий: озвучено деталі щодо послаблення локдауну в КиєвіТаку заяву він зробив в ефірі програми "Свобода слова".

Епіфаній вважає, що зараз в Україні складна ситуація із захворюваністю на COVID-19.

"Як церква, ми закликаємо всіх тих, хто перебуває в зоні ризику, не відвідувати в цей час храми. Адже ми маємо можливість долучитися до богослужінь онлайн. Тому я закликаю всіх бути пильними, мудрими і відповідальними у цей особливий час. Не наражати інших. Якщо ви не перехворіли, якщо перебуваєте у зоні ризику, то краще у цей час утриматися і брати участь в онлайн-службах", - сказав митрополит.

Також він зазначив, що великодні кошики будуть освячувати на вулиці, якщо віруючі прийдуть на богослужіння.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська