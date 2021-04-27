Митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликав тих, хто перебуває в зоні ризику, не відвідувати храми на свята.
Читайте такожДо "жовтої" зони не готовий: озвучено деталі щодо послаблення локдауну в КиєвіТаку заяву він зробив в ефірі програми "Свобода слова".
Епіфаній вважає, що зараз в Україні складна ситуація із захворюваністю на COVID-19.
"Як церква, ми закликаємо всіх тих, хто перебуває в зоні ризику, не відвідувати в цей час храми. Адже ми маємо можливість долучитися до богослужінь онлайн. Тому я закликаю всіх бути пильними, мудрими і відповідальними у цей особливий час. Не наражати інших. Якщо ви не перехворіли, якщо перебуваєте у зоні ризику, то краще у цей час утриматися і брати участь в онлайн-службах", - сказав митрополит.
Також він зазначив, що великодні кошики будуть освячувати на вулиці, якщо віруючі прийдуть на богослужіння.
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