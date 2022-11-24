Телеком-компанії точково продовжують працювати на генераторах, десятки з яких уряд передав раніше.

Найкраща ситуація з роботою базових станцій мобільного зв'язку у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях, а у Херсонській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях досі є труднощі.

"Зв'язок в Україні поступово відновлюється. Найкраща ситуація з роботою базових станцій у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях. У Херсонській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях досі маємо труднощі. Енергетики працюють без упину, щоб скоріше відновити електроенергію. Разом з нею поступово повертається і зв‘язок", - написав віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Також Федоров додав, що телеком-компанії точково продовжують працювати на генераторах, десятки з яких уряд передав раніше.

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Проблеми з мобільним зв'язком

23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, багато регіонів України залишилися без тепло- і водопостачання.

За словами речника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Володимира Кондрашова, станом на ранок 24 листопада в Україні працювали близько 44% базових станцій мобільних операторів.

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