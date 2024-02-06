У "Дії" планують запустити кабінет пацієнта та сервіс щодо розмитнення авто.

Не планується проведення голосування на виборах та вручення повісток військовозобов’язаним через портал державних послуг "Дія".

"В "Дії" не планується ні проведення виборів, ні повісток", - сказав віце-премʼєр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

За його словами, на сьогодні "Дією" користується вже 20 мільйонів українців.

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"По різним дослідженням це 60-70% усіх смартфонів мають встановлену "Дію", - наголосив він.

Міністр додав, що інші країни досліджують і також починають впроваджувати "Дію".

"У лютому планується відкрити код. Це з точки зору відкритості, прозорості і технологічності взагалі дуже важливий крок. Ми над ним довго працювали. І у "Дії" буде відкритий код, тобто розробники з усього світу зможуть подивитися, як функціонує "Дія", - наголосив він Федоров.

Він повідомив, що у "Дії" планують найближчим часом запустити онлайн-шлюб, а також передбачається запустити кабінет пацієнта і "медичних пушів", щоб люди могли швидко отримували інформацію коли записуються до лікаря, інформацію під час запису до лікаря, про рецепти і так далі. Федоров повідомив, що також передбачається сервіс щодо розмитнення авто.

"Думаю, що найближчими днями буде голосування у Верховній Раді в першому читанні законопроекту про розмитнення. І якщо законопроект буде ухвалено, то ми досить швидко зможемо запустити цю послугу. А це сотні мільйонів доларів економії і не буде зловживань на розмитті. Це буде перший крок в цифровій трансформації митниці завдяки "Дії", - повідомив.

Також міністр розповів, що в розробці послуга для ветеранів.

Нові послуги у "Дії"

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Федоров заявив, що найближчим часом в Україні запустять онлайн одруження по відео. Це дозволить українським військовим також одружуватися на дистанції. Федоров наголошує, що все буде безпечно, буде виключена можливість ситуації, коли "без мене мене женили". Буде кілька етапів верифікації.

Федоров розповів, що також передбачається можливість отримувати акти цивільного стану, зокрема, свідоцтво про шлюб в застосунку Дія.

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