Сторона захисту заявляє, що в Лук'янівському СІЗО йому не надають належної медичної допомоги та ігнорують скарги на стан здоров'я.

Дніпровський районний суд Києва 18 січня розгляне клопотання адвоката Олексія Левіна, обвинуваченого в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк, про зміну йому запобіжного заходу на менш суворий.

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Як передає кореспондент УНІАН, на початку сьогоднішнього засідання адвокат Левіна подав до суду відповідне клопотання.

Крім цього, він просить суд допитати начальника філії Центру охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України у Києві та Київській області.

За його словами, в Лук'янівському СІЗО Левіну не надають належної медичної допомоги та ігнорують його скарги на стан здоров'я.

Зокрема, Левіну не провели обстеження судин, через що він та адвокат побоюються, що його стан може погіршитися.

Захисник нагадав, що Левін перехворів на COVID-19 і зазначив, що через стан здоров'я Левіна він й клопоче про пом'якшення йому запобіжного заходу на такий, що не передбачає тримання під вартою.

На засіданні Левін також заявив, що почувається погано.

Суддя Юлія Іваніна ухвалила відкласти розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу на наступне засідання, яке заплановане на 13:00 18 січня.

Однак вона відмовила у виклику начальника філії ЦОЗ ДКВС у Києві та Київській області для допиту в судовому засіданні, оскільки в розпоряджені суду є документи щодо надання медичної допомоги Левіну.

Суд продовжив дослідження доказів обвинувачення у справі. Розпочато дослідження 22 тому із 50.

До слова, 17 грудня адвокати Левіна викликали бригаду "швидкої" допомоги до свого клієнта прямо до зали суду. Медики взяли у Левіна біоматеріали для тестування на COVID-19, і вже 18 грудня був отриманий позитивний результат. Однак повідомили про це суд адвокати лише 24 грудня.

11 січня суддя Юлія Іваніна заявила, що Дніпровський райсуд Києва отримав від медчастини СІЗО, де утримується Левін, повідомлення про проведення йому другого тесту на COVID-19 та про його негативний результат.

Справа Гандзюк: що відомо

Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За три місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, вона отримала хімічні опіки понад 30% тіла.

У червні 2019 року було засуджено п’ятьох виконавців злочину.

Екс-голова Херсонської облради Владислав Мангер та його пособник Олексій Левіні обвинувачуються в організації та замовленні злочину. Їм інкримінують правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу. Мангер і Левін перебувають під вартою.

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Автор: Антоніна Доломанжи