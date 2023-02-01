Бен Уоллес вважає, що британські винищувачі можуть бути непридатними в Україні.

Велика Британія не прийняла "тверде рішення" не відправляти свої винищувачі Україні, але не вважає це правильним підходом на даний момент.

Про це заявив Міністр оборони Бен Уоллес в ході спілкування з журналістами, пише Reuters. Відповідаючи на питання, чому Велика Британія не відправить Україні літаки, він сказав, що усвідомив дві речі: "ніколи нічого не виключати і нічого не виключати".

"Це не тверде рішення. На даний момент я не думаю, що це правильний підхід... що буде рухатися в цьому конфлікті в цьому році, так це можливість для українців використовувати західну техніку проти Росії", - додав він.

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Нагадаємо, що вчора прес-секретар прем'єра Ріші Сунака заявив, що передавати Україні літаки недоцільно, бо на навчання військовослужбовців будуть потрібні місяці.

Уоллес сказав журналістам, що британські літаки дуже складні і можуть бути незастосовні в Україні.

"Зараз їм потрібні бронетехніка і танки. Я думаю, ми повинні бути впевнені, що (літаки) стануть наступною умовою перемоги в битві. Але зараз, я думаю, ми зосереджені на танках, наземній битві", - додав він.

Винищувачі для України

Як відомо, Україні вдалося розблокувати майже всі види озброєння, крім винищувачів і далекобійних ракет.

Нещодавно президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що вони не передаватимуть Україні винищувачі F-16. За даними The Washington Post, в Пентагоні незадоволені цією заявою.

Уряд Нідерландів готово розглянути можливість поставок F-16, Україні, якщо надійде такий запит.

Раніше польський прем'єр заявив, що вони можуть передати Україні F-16, однак пізніше в Міністерстві оборони сказали, що не обговорювали це.

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