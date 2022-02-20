Президент та перша леді встановили лампадки біля хреста на місці загибелі героїв.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували подвиг учасників революції Гідності у День пам'яті героїв Небесної Сотні.

Короткий ролик з’явився в Telegram президента.

20 лютого вся Україна вшановує пам’ять героїв Небесної Сотні. Зранку президент з дружиною встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів Майдану.

Крім того, подружжя також зробило вдарило у Дзвін гідності, встановлений поруч з хрестом.

Нагадаємо, що з 18 лютого по 20 лютого 2014 року у центральній частині міста Києва керовані режимом екс-президента Віктора Януковича силовики вбили сотню активістів Євромайдану. На честь їхнього подвигу з’явився термін "Небесна Сотня".

Вбивства Небесної Сотні розслідують й досі. Зокрема, прокуратура перевіряє участі в них спецпідрозділу міліції "Беркут".

Як повідомляв УНІАН, 22 січня у центрі Києва відбулася Хода пам’яті, присвячена вшануванню перших загиблих Героїв Небесної сотні.

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