У заході взяли участь близько 100 осіб.

У центрі Києва відбулася Хода пам’яті, присвячена вшануванню перших загиблих Героїв Небесної сотні.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 100 учасників заходу пройшли від Лядських воріт до Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого.

Вони тримали прапори з написами: "Революція Гідності" та "Небесна Сотня", а також портрети вбитих активістів Майдану.

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На вулиці Грушевського, біля пам'ятних знаків учасники заходу вшанували пам'ять Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника та Олександра Бадери.

Крім того, учасники ходи поклали квіти до Меморіалу пам'яті загиблим киянам-учасникам АТО/ООС.

Наприкінці заходу священники відправили панахиди за загиблими героями.

Участь у ході взяли, зокрема, родичі вбитих та білоруси, які прийшли вшанувати пам'ять активіста Михайла Жизневського.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня 2014 року на вулиці Грушевського від вогнепальних поранень загинули перші активісти Революції гідності - 25-річний Михайло Жизневський та 20-річний Сергій Нігоян. 45-річний Роман Сеник, який також отримав вогнепальне поранення 22 січня на вул. Грушевського, помер 25 січня у лікарні.

Також 22 січня 2014 року помер внаслідок катувань викрадений "тітушками" активіст Юрій Вербицький.

Крім того, внаслідок побиття 22 січня 2014 року біля стадіону "Динамо" 28 січня того ж року помер Олександра Бадера з Волині.

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