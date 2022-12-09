У той день Вадим Ворошилов збив 5 "шахедів" на Вінничині і не дав літаку впасти в житловому районі.

Український льотчик Вадим "Karaya" Ворошилов, який отримав звання Героя України, розповів, як йому вдалось врятувати своє життя після пошкодження літака в день, коли він збив 5 "шахедів" над Вінничиною.

Як він розповів у розмові на ютуб-каналі Повітряних Сил України, тоді його день розпочався о 4-й ранку.

"Мій ранок почався о 4-й годині. Подали сигнал "повітря". Один льотчик знищив 2 "шахедів" на Півдні України. Наступним пішов я. Також знищив 3, виконав посадку на оперативному аеродромі. Далі був робочий день по інших задачах, і ввечері знову ця навала почалась. Виконав зліт з оперативного аеродрому на Півдні України й далі вже виконував знищення повітряних цілей над небом Вінниччини. При підході до Вінниці я візуально її спостерігав. Виконав наведення і перехоплення 5-ї повітряної цілі і, на жаль, при її знищенні уламками було пошкоджене моє повітряне судно", – розповів льотчик.

За словами пілота, кров заважала йому повноцінно оцінити ситуацію. Проте він все ж зумів відвести літак від населеного пункту.

"Відбулось руйнування ліхтаря. Це скло кабіни простою мовою. І руйнування передньої частини – носової літака. Не сильно поранений, але кров заважала повноцінно оцінити ситуацію. Перша думка – так не хочеться катапультуватись. По курсу побачив якийсь населений пункт. Тоді я не знав, що це за населений пункт. Бачив лише вогні. Перевірив керування літака по вздовжному каналі, на жаль, він вже був не керований. По поперечному каналу він керувався. Побачив перед собою чорну ділянку і встановив, що це, ймовірно, поле", – розповідає Герой України.

Karaya додав, що катапультувався, коли полум'я вже почало добиратись до нього.

"Далі почалась пожежа всередині кабіни літака. Коли полум'я почало добиратись до мене, я здійснив катапультування. Без зволікань, як вчила книжка. Я орієнтовано до двох хвилин спускався на парашуті. Встиг за все подумати, усе побачити і спланувати подальші дії після приземлення", – пригадує чоловік.

Крім того, льотчик розповів історію, чому одразу ж після катапультування зробив фото.

"Я дістав телефон, щоб впевнитись і оцінити ситуацію стосовно мого здоров'я, спрогнозувати подальші дії після приземлення, яку медичну допомогу мені першочергово надати собі. Використав, як дзеркало. Згадав хлопців. Коли літак зникає з радарів, всі починають хвилюватись до моменту, коли льотчик вийде на зв'язок. Фото – це посил, що нашу націю не зламати. Не важливо, в якій українець б не був ситуації, він бачить лише світле майбутнє", – пояснив Ворошилов.

Вадим "Karaya" Ворошилов: що відомо про пілота

Вадим Ворошилов народився в Кременчуці Полтавської області. У 2011 році він закінчив навчання в військовому ліцеї, де й отримав навички пілота.

Увечері 12 жовтня 2022 року повідомлялося, що поблизу Вінниці український винищувач зазнав аварії. Пілот катапультувався і почувається добре. Ним виявився Вадим Ворошилов.

Президент Володимир Зеленський присвоїв пілотові звання Героя України. Крім того, Вадиму Ворошилову вручено орден "Золота Зірка".

Вас також можуть зацікавити новини: