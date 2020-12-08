Вищий антикорупційний суд не змінив запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олегу Гладковському.
Читайте такожРозслідування справи щодо Гладковського завершеноЯк повідомляє прес-служба суду, відповідне рішення сьогодні винесла слідчий суддя ВАКС.
Суд залишив без задоволення клопотання адвоката Гладковського щодо зміни запобіжного заходу.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Справа Гладковського: деталі
17 жовтня 2019 року НАБУ затримало колишнього заступника секретаря РНБО Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем.
18 жовтня у САП заявили, що екс-посадовцю повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 ("зловживання владою та службовим становищем") та ст. 366-1 ("декларування недостовірної інформації") Кримінального кодексу.
За даними слідчих, внаслідок діяльності Гладковського державі було завдано понад 10,62 млн грн збитків. Крім того, як заявили у САП, Гладковський не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці.
Прокурори САП просили ВАКС взяти Гладковського під варту з альтернативою внесення застави у 100 млн грн, однак суд постановив обрати екс-посадовцю запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 10,6 млн грн. У жовтні за Гладковського було внесено заставу, він вийшов із СІЗО.
Крім того, Гладковський є фігурантом інших кримінальних проваджень.
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