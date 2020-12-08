Суд залишив без задоволення клопотання адвоката.

Вищий антикорупційний суд не змінив запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олегу Гладковському.

Читайте такожРозслідування справи щодо Гладковського завершеноЯк повідомляє прес-служба суду, відповідне рішення сьогодні винесла слідчий суддя ВАКС.

Суд залишив без задоволення клопотання адвоката Гладковського щодо зміни запобіжного заходу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Справа Гладковського: деталі

17 жовтня 2019 року НАБУ затримало колишнього заступника секретаря РНБО Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем.

18 жовтня у САП заявили, що екс-посадовцю повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 ("зловживання владою та службовим становищем") та ст. 366-1 ("декларування недостовірної інформації") Кримінального кодексу.

За даними слідчих, внаслідок діяльності Гладковського державі було завдано понад 10,62 млн грн збитків. Крім того, як заявили у САП, Гладковський не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці.

Прокурори САП просили ВАКС взяти Гладковського під варту з альтернативою внесення застави у 100 млн грн, однак суд постановив обрати екс-посадовцю запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 10,6 млн грн. У жовтні за Гладковського було внесено заставу, він вийшов із СІЗО.

Крім того, Гладковський є фігурантом інших кримінальних проваджень.

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Автор: Антоніна Доломанжи