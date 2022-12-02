Митрополит Мелетій – керівник того самого попа, якого силовики спіймали з оголеним неповнолітнім хлопцем.

Митрополит Чернівецької єпартії УПЦ МП Мелетій, у якого, за свідченням СБУ, під час обшуків з-поміж іншого було знайдено документи про російське громадянство, поїхав до Молдови.

Фото Мелетія на богослужінні в Молдові з’явилися на сторінці єпископства Унгенського і Ніспоренського у Facebook.

Зазначається, що 1 грудня в Єпископському соборі князя Невського Мелетій разом з місцевим архієреєм Петру провели спільну літургію на честь ювілею духовної служби останнього.

Відео дня

Мелетія супроводжували служителі Черновецької єпархії. Святкова літургія завершилась відвідинами місцевого дитсадка.

Обшуки у Чернівецькій єпархії Московського патріархату

25 листопада у СБУ повідомили, що під час обшуків у Свято-Миколаївському храмі УПЦ знайшли документи про російське громадянство у керівництва єпархії.

У комп’ютерах керівництва єпархії виявили фотокопії посвідчень учасників бойових дій проти українських військ. Серед таких документів – посвідка "Героя Росії", підписана міністром оборони РФ за "захоплення Криму" у 2014 році.

Крім того, під час обшуків силовики спіймали секретаря єпархії Микиту з голим неповнолітнім хлопцем у ліжку.

Обшуки у будівлях УПЦ МП і санкції РНБО

З жовтня СБУ проводить масштабні обшуки у регіональних храмах УПЦ МП. У листопаді силовики завітали й до попів у Києво-Печерській лаврі, де священник разом з паствою співали молебень, що прославляв Росію.

На місцях спецслужба виявляє переважно заборонену пропагандистську літературу, що заперечує існування України.

1 грудня президент Володимир Зеленський доручив РНБО внести до Верховної Ради законопроект про заборону діяльності УПЦ МП, яка може бути афільована з РПЦ. Також Зеленський натякнув, що Києво-Печерську лавру у Московського патріархату можуть відібрати на користь української церкви.

2 грудня РНБО ввела санкції проти намісника Лаври, Новинського та інших священиків УПЦ МП. Під обмеження потрапили близько десяти священнослужителів Московського патріархату.

Вас також можуть зацікавити новини: