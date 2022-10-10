Тепер закон передано на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про взяття жінок певних професій на військовий облік за їхньою власною волею.

Про це йдеться у картці відповідного законопроекту на сайті парламенту.

Зазначається, що закон повернуто з підписом голови Верховної Ради і направлено на підпис президенту країни Володимиру Зеленському сьогодні, 10 жовтня.

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Військовий облік жінок в Україні

7 жовтня ВР ухвалила закон про внесення змін до ст. 1 закону "Про військовий обов'язок і військову службу" (реєстр. №6482), яким встановлюється взяття жінок певних професій на військовий облік за їхнім бажанням.

Законом встановлюється, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

Водночас жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, крім зазначених вище, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їхнім бажанням.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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