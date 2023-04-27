Зловмисниця вийшла на російську спецслужбу за власної ініціативи на початку війни, на той час вона проживала у Бердянську і працювала у міськрайонному суді.

Служба безпеки України викрила голову Полтавського районного суду, яку ФСБ завербувала для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Як повідомили в СБУ, на російську спецслужбу суддя вийшла за власної ініціативи на початку повномасштабного вторгнення РФ, на той час вона перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді.

Зазначається, що після захоплення південного міста жінка добровільно залишилась на тимчасово окупованій частині Запорізької області, там вона "познайомилась" із представником ФСБ і дала йому згоду на негласне співробітництво на користь країни-агресора.

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У спецслужбі встановили, що наприкінці березня 2022 року вона передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення "Азов" із Маріуполя до району Мангуша.

"Тоді за її "наводкою" загарбники намагалися виявити місцезнаходження українських військових. Крім того, зрадниця закликала інших працівників суду підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними. Якщо чула заперечення - "здавала" людей до російських каральних органів", - йдеться в повідомленні.

Слідчі з'ясували, що минулого року зловмисниця виїхала на підконтрольну Україні територію, де згодом влаштувалась до Полтавського райсуду. Співробітники СБУ викрили її і поетапно задокументували злочинні дії. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

В СБУ зазначили, що нині вирішується питання щодо відсторонення фігурантки від посади та обрання запобіжного заходу - тримання під вартою.

Викриття зрадників України

Як повідомляв УНІАН, раніше Служба безпеки України повідомила про підозру у співпраці з окупантами на захоплених Росією територіях вісьмом колаборантам. Одним із зловмисників є так званий "депутат держради республіки Крим" від прокремлівської партії "Єдина Росія" Василь Рогатін.

Окрім цього, правоохоронці викрили колишнього народного депутата третього скликання від забороненої Комуністичної партії України, котрий виготовляв і роздавав у Харківській області "агітки" на підтримку російських окупантів.

Окрім цього, у Миколаєві контррозвідники СБУ викрили російського агента під псевдонімом "Шакал". Його затримали і тим самим запобігли передачі ворогу оборонних відомостей.

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