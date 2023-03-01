Зрадник сам запропонував ворогу свою допомогу у війні проти України.

В Миколаєві контррозвідники СБУ викрили російського агента під псевдонімом "Шакал". Його затримали і тим самим запобігли передачі ворогу оборонних відомостей.

Прес-центр СБУ інформує, що агентом ФСБ виявився місцевий інструктор з тактичної підготовки однієї з громадських організацій.

"Під прикриттям тренувань українських захисників він збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території південного регіону. У першу чергу російською спецслужбою йому ставилися завдання – виявити місця базування іноземного озброєння та складів з боєприпасами ЗСУ. Для збору відомостей він "в темну" використовував діючого українського військовослужбовця та передавав отримані відомості представнику ФСБ. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення прицільних ракетних ударів по військових об’єктах нашої держави", – йдеться в повідомленні.

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За даними слідства, зрадник сам запропонував ворогу свою допомогу у війні проти України, вийшовши на адміністратора Telegram-каналу та чат-боту проросійської спрямованості.

Офіс генпрокурора інформує, що на початку лютого чоловік надіслав наявну у нього інформацію про місцезнаходження боєприпасів іноземного виробництва для танків та гаубиць. При цьому він зазначив географічні координати складу однієї з військових частин, де вони зберігаються.

Також підозрюваний серед іншого цікавився, скільки часу пройде від моменту скидання координат до нанесення удару. За два дні адміністратор каналу особисто зв’язався із ним та поставив завдання щодо отримання фото складу боєприпасів. При спробі виконання цього завдання чоловіка й було затримано.

Під час обшуків у нього виявлено та вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності, гроші, а також 72 набої до автомату АК-74 калібру 5.45.

Затриманому жителю Миколаєва повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), його взято під варту.

Боротьба з посіпаками РФ в Україні

В лютому на Одещині затримали зрадника, який розвідував позиції української протиповітряної оборони поблизу Чорного моря. ФСБ завербувала його через брата, який входить до складу окупаційних угруповань.

Також Служба безпеки України викрила співробітника "Укрзалізниці", який працював на Федеральну службу безпеки Росії і коригував ракетні удари по Києву.

Крім цього, правоохоронці затримали агента РФ, який коригував ракетні удари по Харкову 5 лютого. Зрадник працював з російською військовою розвідкою

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