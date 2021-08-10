Раніше в понеділок Лукашенко відзначився образою на адресу Гордона й запропонував його заарештувати.

Відомий український журналіст Дмитро Гордон відреагував на образи з боку Олександра Лукашенка, який називає себе президентом Білорусі. Раніше в понеділок Лукашенко назвав Гордона мерзотником і запропонував його заарештувати.

Відповідь Гордон розмістив у своєму Youtube-каналі, розмістивши ввечері відповідне відео.

Зокрема, журналіст згадав своє інтерв'ю з Лукашенком річної давності й звинуватив його в знущаннях над власним народом.

"Я не припускав, що ви протримаєтеся рік. Ви протрималися рік, це дивовижна історія. Я думав, що вас зметуть, знесуть, але, на жаль, білоруси виявилися не такими рішучими, як українці. Білоруси на протестах ставали на лавочку, знімаючи взуття. Відмінна риса чудової білоруської нації, якій, на жаль, не пощастило з лідером. Я сподіваюся, ви недовго ще будете президентом Білорусі. Я думаю, що настане той момент, коли прекрасний білоруський народ відсвяткує позбавлення від вас, від вашого деспотизму. Ви справжній деспот, ви розбійник, в чистому вигляді", - заявив Гордон.

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Він додав, що почути образи від такої людини, як Лукашенко - почесно. І відразу дістав подарований тоді ще білоруським президентом бальзам, налив собі повну склянку.

"Я зараз відкрию білоруський бальзам і вип'ю. Я хочу випити за те, щоб прекрасний народ братньої Білорусі скоріше став по-справжньому вільним, щоб до влади прийшли люди, які будуть любити свій народ. Білоруси, за вас! Білоруський бальзам від Олександра Лукашенка", - сказав Гордон і випив налите.

Бальзам Гордон закусив власним іменним зефіром.

З чого все почалося

На зустрічі з журналістами 9 серпня Лукашенко, відповідаючи на питання Максима Назарова про "вагнерівців", в якому прозвучало прізвище Гордона, закликав його заарештувати і назвав мерзотником. "Треба цього Гордона посадити в слідчий ізолятор... У нас є вільні місця. Як за що? - За балаканину. Привозьте до нас...",- заявив Лукашенко.

"На ображених воду возять, я не можу ображатися. Але те, що він мерзотник - це факт", - додав він.

Автор: Іван Бойко