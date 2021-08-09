Телеведучий здивував фанатів своїм образом в молодості.

Український телеведучий Дмитро Гордон опублікував в Instagram архівне фото, на якому у нього ще росте волосся і навіть є борода. Несподівано, так?

"Волосся на голові і борода справжні. Київ, 1991 рік", - підписав знімок Гордон.

Користувачі мережі здивувалися від такої фотографії телеведучого. Дуже несподівано бачити його в такому образі, бо більшість людей звикли до того, що він завжди лисий.

"Як справжній чеченець", "Який гарний грузин", "Благаю, Дмитро - відпусти бороду", "Як диктатор", "Дмитро Гордонідзе", "Я б подумав, що це американський кіногерой", - пишуть користувачі мережі в коментарях під знімком.

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Автор: Діана Могилєвич