Захворіли шестеро дітей, які приїхали для участі у футбольних змаганнях.

В Одеській області поліція почала розслідування за фактом отруєння дітей в оздоровчому таборі.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, госпіталізовано шестеро дітей віком від 8 до 10 років, які приїхали в селище Сергіївка для участі у футбольних змаганнях.

Діти доставлені в лікарню з харчовим отруєнням та інтоксикацією. Попередньо встановлено, що потерпілі харчувалися в їдальні на території закладу, після чого їм стало погано.

Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

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Зараз поліцейські з'ясовують всі обставини події.

Отруєння дітей в Одеській області: що ще відомо

За даними Державної установи "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України", НП сталася в дитячому оздоровчому таборі Green Park.

Повідомлення про захворювання дітей надійшло в центр 4 червня, і фахівці відразу виїхали в Сергіївку. Стан госпіталізованих оцінюється як середньої тяжкості.

Розпочато епідеміологічне розслідування.

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Автор: Лариса Козова