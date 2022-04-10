Навчання в Каразінському університеті відновили минулого тижня, студенти навчаються дистанційно.

Російські окупанти продовжують нещадні бомбардування Харкова. Замість аудиторії та дошки - погріб будинку, облаштований власноруч. Саме так через постійні ракетні удари свої лекції з літератури викладач Харківського національного університету імені Каразіна Михайло Сподарець проводить вже другий тиждень.

У погребі почувається безпечніше, сирени не відволікають від лекцій, розповів Сподарець у коментарі Суспільному.

"Коли пролітав літак, у мене тут неподалік бомбили завод Шевченка, танкове училище, на Холодну гору прилітало. Повітряної тривоги не було, а літак було чути, то я одразу сюди застрибував. Зрозумів, що так безпечніше", - згадує Сподарець.

У погребі науковця є все необхідне: вода, ковдра, теплі речі, а також домкрат.

"Є небезпека в цьому підвалі, що його може завалити. Принаймні, бетонну плиту на ньому я сам заливав, сусід допомагав мені. Я спустив вниз автомобільний домкрат, є залізні балки, принаймні можна буде підняти ляду вгору", — каже викладач.

Навчання в Каразінському університеті відновили минулого тижня, студенти навчаються дистанційно.

"Шукаємо нові форми роботи. Частина викладачів, які живуть на Олексіївці, в метро фактично живуть. Частина — хто де. От у мене є можливість, я спокійно виходжу на лекції", - каже Михайло Сподарець.

Від звичного для себе костюма та краватки на час викладання у погребі відмовився.

"Я викладаю постмодерну літературу, і я подумав, що якщо постмодерна література, то і викладач має виглядати постмодерно", - розказав Сподарець.

Зазначимо, за 1,5 місяці з початку війни російська армія знищила 1716 житлових будинків у місті.

На початку березня від вибуху з потужною ударною хвилею постраждали два корпуси одного із найстаріших університетів Східної Європи Харківського національного університету імені В. Каразіна - фасади будівель залишилися без вікон. Загиблих і постраждалих в самому університеті не було.

Як повідомили в Міносвіти, наразі університет як символ міста знаходиться у Харкові. Міністерство готове, у разі погіршення безпекової ситуації, запропонувати різні варіанти, у тому числі переміщення університету. В Полтаві, на запрошення ректорату "Полтавської політехніки", у відносній безпеці переміщені та розгорнуті елементи критичної інфраструктури університету: резервні сервери для забезпечення електронного документообігу, навчально-методичних матеріалів, забезпечення освітнього процесу, роботи вебресурсів.

У Харкові виконує обов'язки більшість працівників. Зокрема, бухгалтерська служба, адміністративно-господарча частина тощо.

З 28 березня ХНУ запустив освітній процес у дистанційному режимі.

Ситуація в Харкові та області

4 квітня в Міноборони України попереджали, що окупанти готуються оточити сили ООС і захопити Харків. Водночас міський голова Ігор Терехов закликав жителів не панікувати і запевнив, що місто добре озброєне і підготовлене до оборони.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синьогубова, на Харківщині виявляють такі ж звірства росіян, як і в Бучі. В якості одного з численних прикладів він навів випадок, коли прямо посеред дороги росіяни з артилерії розстріляли авто, де була сім'я з дитиною.

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