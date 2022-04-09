За 1,5 місяці з початку війни російська армія знищила 1716 житлових будинків у місті.

Російські окупанти продовжують нещадні бомбардування Харкова. В останні кілька днів було зафіксовано застосування ворогом нового виду снарядів – їх спустили на місто на парашуті.

Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив у вечірньому відеозверненні до харків'ян.

"Два останні дні поряд із мінами, снарядами, "градами", Харків стикається з бомбардуванням новими видами бомб. Російський агресор спускає їх на парашутах", – заявив він.

Водночас міський голова закликав жителів міста ні в якому разі не наближатися до таких парашутів і відразу повідомляти про них рятувальникам за телефоном 101 або 112.

Ситуація в місті та області

4 квітня в Міноборони України попереджали, що окупанти готуються оточити сили ООС і захопити Харків. Водночас міський голова Ігор Терехов закликав жителів не панікувати і запевнив, що місто добре озброєне і підготовлене до оборони.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синьогубова, на Харківщині виявляють такі ж звірства росіян, як і в Бучі. В якості одного з численних прикладів він навів випадок, коли прямо посеред дороги росіяни з артилерії розстріляли авто, де була сім'я з дитиною.

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