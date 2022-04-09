За словами Синєгубова, просто посеред дороги росіяни із артилерії розстріляли авто, де була родина з дитиною.

На Харківщині російські окупанти вчиняли такі ж звірства, як і в Бучі. Вони мародери, гвалтівники, вбивці жінок і дітей.

Про звірства окупантів в інтерв'ю НВ розказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він запевнив, що їх за все покарають.

"У селі Гусарівка, Ізюмського району, росіяни катували місцевих жителів. Після тривалого знущання трьох людей спалили живцем. Серед загиблих є діти. Знайшли тіло фельдшера лікарні, руки чоловіка були зв'язані за спиною, його також катували російські військові", – сказав він.

Окрім того, за словами Синєгубова, просто посеред дороги росіяни із артилерії розстріляли авто, де була родина з дитиною.

Частина жителів зникла безвісти, кількість ще встановлюється.

За даними розвідки, російські військові перегрупуються на сході України і планують просуватися до Харкова.

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