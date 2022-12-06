Частина коштів, зібраних від продажу марок, буде спрямована на допомогу ЗСУ.

"Укрпошта" ввела в обіг поштовий випуск "Зброя Перемоги". На цих марках розміщено різні види озброєння, яке використовують українські захисники.

Як зазначили у прес-службі компанії, випуск – благодійний та здійснений за сприяння Міністерства оборони України та ДК "Укроборонпром". Частина коштів, зібраних від продажу марок, буде спрямована на допомогу ЗСУ.

Усього надрукували 200 тисяч примірників. Вартість маркового аркушу – 90 гривень (з них 18 гривень – благодійний внесок).

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На аркуші – 6 поштових марок із зображеннями зразків зброї українського та закордонного виробництва, що допомагає українських захисникам нищити ворога. А саме:

"Вільха" (Україна) – реактивна система залпового вогню, призначена для ураження на дальніх відстанях броньованої, легкоброньованої та неброньованої техніки;

"Нептун" (Україна) – протикорабельний ракетний комплекс наземного базування з протикорабельними крилатими ракетами, призначений для ураження бойових кораблів кораблів класу крейсер, есмінець, фрегат і корвет;

"Стугна-П" (Україна) – переносний протитанковий ракетний комплекс, призначений для ураження рухомих та нерухомих броньованих цілей;

"Байрактар ТБ2" (Туреччина) – безпілотний літальний апарат турецького виробництва з великою тривалістю польоту, призначений як для виконання ударних місій, так і для коригування реактивних систем залпового вогню;

FGM-148 "Джавелін" (США) – переносний протитанковий ракетний комплекс, призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об’єктів, був вирішальною зброєю стримування на першому етапі війни;

"M142 Хаймарс" (США) – високомобільна артилерійська ракетна система, яка має в арсеналі керовані високоточні реактивні снаряди та дозволяє знищувати противника на відстані до 70 км.

"До поштових марок "Укрпоштою" традиційно випущено конверт "Перший день", немаркований конверт та картку. Також у продажі буде доступний тематичний мерч. … Номінал кожної марки – U (12 грн), відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа вагою до 50 г у межах України", – зауважили в компанії.

Придбати марки "Зброя Перемоги" можна з 6 грудня в міських відділеннях Укрпошти по всій країні, в офіційному онлайн-магазині Укрпошти та на маркетплейсах (Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon).

Продаватимуть поштовий випуск із обмеженнями. Так, у відділеннях можна придбати не більше 2 конвертів "Перший день", а онлайн – замовити до 50 маркових аркушів, 50 художніх конвертів та 50 листівок.

Над створенням марок працювали художники-графіки Сергій та Олександр Харуки.

Марки "Укрпошти" – останні новини

Упродовж повномасштабної війни і Україні "Укрпошта" неодноразово випускала марки, що відбивали визначні воєнні події. Так, у квітні випустили поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді, іди ...! Героям слава!" тиражем 1 млн штук, яка нагадувала про спротив військових на острові Зміїний. У травні була випущена марка "Русскій воєнний корабль… Всьо!" – про ліквідацію російського крейсера "Москва". Лише перший день продажу було реалізовано близько 800 тисяч цих марок.

А 4 листопада "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Кримський міст на біс!", присвячену ураженню побудованого окупантом мосту. 11 листопада – разом із заходом українських військових до Херсона – "Укрпошта" анонсувала пам'ятну поштову марку "Херсон - це Україна!". Її презентують у звільненому місті пізніше цього місяця.

1 вересня випустили першу благодійну марку "Укрпошти", яка зображує пса-сапера Патрона. За допомогою продажу марки планувалося зібрати 1 млн євро на машину для розмінування та на підтримку притулків для тварин.

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