Росіяни не дозволяли робити офіційних "зелених коридорів", тому люди змушені були самостійно організовуватися в колони й виїжджати з окупованих територій.

Територію Херсонської області покинув кожен п'ятий мешканець, попри відсутність офіційних зелених коридорів.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута в інтерв'ю Укрінформу.

"За попередніми підрахунками, з березня лише з Херсона виїхало близько 45% людей, з області - кожен п’ятий. Це катастрофічна цифра", - сказав Лагута.

Він зазначив, що жити в нестерпних умовах, які створили рашисти, дуже важко та небезпечно. Окупанти займаються мародерством, вбивають, ґвалтують, тому мирні жителі не витримують, дуже бояться та змушені залишати рідний дім.

За словами Лагути, росіяни не дозволяли робити офіційних "зелених коридорів", тому люди змушені були самостійно організовуватися в колони й виїжджати з окупованих територій, ризикуючи життям.

Спочатку це відбувалося через Олександрівку і Снігурівку, але ці шляхи окупанти закрили. Пізніше люди їхали через Давидів Брід у Кривий Ріг, але вже більш як тиждень ця дорога також закрита. У селах люди йшли навіть пішки, на велосипедах, пливли через річку. Вони залишили все майно, будинки, худобу.

Більша частина жителів області евакуювалася у Миколаївському та Дніпровському напрямках, додав Лагута.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Понад 5 млн українців, рятуючись від війни, залишили свої будинки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами.

За підрахунками ООН, станом на 2 травня в результаті дій російських окупантів в Україні підтверджено поіменно загибель 3153 мирних жителі. Ще 3316 людей були поранені. В ООН додали, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.​

В Офісі генпрокурора також повідомили, що станом на 5 травня внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинула 221 дитина.

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