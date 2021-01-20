Наразі Микитась перебуває під вартою за підозрою в організації викрадення столичного адвоката.

Адвокати екс-глави компанії "Укрбуд", екс-нардепа Максима Микитася зібрали на прес-конференцію журналістів, щоб розповісти, що їх підзахисний "ні в чому не винен".

Про це повідомляє "Перший діловий телеканал"

Нагадаємо, що зараз Микитась перебуває під вартою за підозрою в організації викрадення столичного адвоката. 4 січня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді безальтернативного утримання під вартою на два місяці Микитасю за підозрою в замовленні викрадення столичного адвоката Максима Мірошниченка.

У статті вказується, що зі слів адвокатів, Максим Микитась не викривав заступника голови офісу президента Олега Татарова, не йшов на угоду зі слідством, його не відвідував передбачуваний викрадений в СІЗО, а всі розмови були підроблені із застосуванням сучасних комп'ютерних технологій.

Адвокат Габріелян на запитання чи має Микитась статус викривача у справі квартир Нацгвардії відповів, що такого статусу у Микитася немає. Таким чином, як зазначають автори, він остаточно розвалив легенду НАБУ, яка вибудовувалася з метою запобігти притягненню Микитася до відповідальності за організацію викрадення людини.

У статті йдеться, що спочатку адвокати підозрюваного - Євген Грушовець, Артур Габріелян та Олег Веремеєнко заявили про безпідставність підозри та політичну мотивацію переслідування Микитася. За словами Грушовця, потерпілий у цій справі - Максим Мірошниченко - "точно не є ані адвокатом, ані помічником адвоката" і, ймовірно, був судимий. "А може бути і ні", - зазначають автори статті.

Крім того, як зазначив адвокат, «потерпілий фактично втік від правоохоронців» після того, як нібито був викрадений. Також Грушовець зазначив, що прокурори не приходять на засідання суду з розгляду апеляції на арешт Микитася – "їм, мовляв, дуже соромно і ні з чим приходити. А всі розмови - просто сфальсифіковані", - повідомляють ЗМІ.

"Мовляв, листування і телефонні з'єднання між Микитасем, обвинуваченим у вбивстві Газієвим (який перебуваючи в СІЗО нібито допомагав організувати викрадення) і виконавцями – сфальсифікована якимсь агентом МВС або СБУ, який сам брав участь у викраденні. Така заява поставила журналістів у глухий кут - надто вже хитромудрою виглядає схема", - йдеться в статті Першого ділового телеканалу.

Прямо на прес-конференції, повідомляють журналісти, адвокат Євген Грушовець спробував за допомогою декількох телефонів продемонструвати як може бути підмінений номер та ім'я абонента, але через технічні затримки важко було зрозуміти задумку цього експерименту.

Адвокат комусь говорив в мікрофон фрази "морквини зварилися" і "бабуся приїхала", щоб хтось передзвонив нібито з підмінного номера і їх повторив.

На запитання журналіста чи допускають адвокати, що таким же способом могло бути підроблене також листування Микитася і Татарова у справі, за якою НАБУ намагалася звинуватити Татарова, адвокат Артур Габріелян відповісти не зміг.

Габріелян підкреслив, що свідчення людини, на яких будується звинувачення Микитасю, засноване на інформації «з чужих слів про те, що Микитась нібито причетний до цього».

Відповідаючи на питання про те, чи дійсно Микитась у справі про викрадення майна Нацгвардії України пішов на угоду зі слідством і затверджена ця угода судом, сказав: «ніякої угоди немає, відповідно і судом вона не може бути затверджена".

«Ми бачимо фальсифікацію кримінальної справи, упередженість органів поліції, з урахуванням цього вважаємо, що органи поліції не мають ані морального, ані юридичного права розслідувати цю справу по одній простій причині: видно протистояння між Микатасем і Татаровим, а начальник головного слідчого управління (Нацполіції) пан Цуцкірідзе є кумом Татарова... Між ними є тісний зв'язок, ми вважаємо, що справа має бути передана для розслідування в інший правоохоронний орган для розслідування, щоб усунути всі сумніви в упередженості», - заявив Габрієлян.

"Адвокат Олег Веремієнко повторив тезу про те, що у Микитася є бізнес і майно, на які поклали око нинішня влада. Головне питання - навіщо?"- йдеться в статті.

Микитась при обранні йому запобіжного заходу спочатку стверджував, що взагалі не знайомий з Олегом Мірошниченком, а потім — що не мав з ним жодних угод. Однак згідно з офіційною відповіддю Лук'янівського СІЗО, який був наданий виданню прокурорами, протягом травня-липня минулого року Олег Мірошниченко відвідував Микитася дев'ять разів.

"Адвокат Артур Габріелян заявив, що Микитась підтвердив, що знав Мірошниченка. Але той не міг потрапити до нього в СІЗО – він не є ані родичем, ані адвокатом Микитася. Хоча, передачі від дружини міг і приносити... " - припускають журналісти.

«У судовому засіданні Микитась та його дружина стверджували, що знайомі з Мірошниченком. У жовтні місяці минулого року дружина Микитася навіть позичала гроші Мірошниченко. Олег Мірошниченко не є адвокатом і не міг надавати Микитасю адвокатських послуг. Наскільки нам відомо, Мірошниченко не відвідував Микитася в Лук'янівському СІЗО, а передавав йому передачі від дружини Микитася», - заявив адвокат Артур Габріелян.

"Також у справі про викрадення фігурує 12-річний хлопчик, що ніяк не в'яжеться з інсценуванням викрадення. За словами захисників, хлопчик подзвонив мамі і попросив викликати поліцію. Хоча і не був частиною спецоперації. Загалом, замість того, щоб прояснити ситуацію з викраденням юриста, адвокати Микитася ще більше її заплутали, завдяки хлопчикам, спецопераціям і морквин", - підсумували журналісти "Першого ділового каналу" у своїй статті.

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Автор: УНІАН