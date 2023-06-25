Вчора підлітки отримали обвинувачення, за нібито підготовці диверсії на залізниці їм загрожувало до 20 років тюрми.

У тимчасово окупованому Бердянську росіяни вбили двох неповнолітніх хлопців за їхню проукраїнську позицію. Загарбники раніше їх переслідували.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що двоє хлопців 2006 року народження, Тигран Оганнісян і Микита Ханганов, вступили в бій з окупантами - знищили військового РФ та колаборанта-поліцейського. Після перестрілки загарбники заявили про "ліквідацію" хлопців.

"Раніше хлопці та їхні сім’ї піддавалися переслідуванню. Згодом одного з них, Тиграна Оганнісяна, викрали з дому. Його жорстоко допитували та піддавали катуванням із застосуванням електричного струму", - написав омбудсман у Telegram.

Лубінець зазначає, що напередодні підлітки отримали обвинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито підготовці диверсії на залізниці і їм загрожувало до 20 років позбавлення волі.

"Коли ситуація набула розголосу Європарламент вимагав відпустити хлопців на контрольовану Україною територію – росіяни їх не відпустили. Ми зі своєї сторони намагалися повернути хлопців додому різними шляхами", - зазначає Лубінець.

Він зазначає, що сьогодні ж двоє 16-річних хлопців стали героями, один з них сказав свої останні слова: "Слава Україні". Уповноважений з прав людини вказав, що весь світ має зрозуміти, що щоденно на окупованих територіях порушуються права людини і поки Україна не поверне свої території це буде продовжуватися й продовжуватися.

Вбивство українських патріотів у Бердянську - що відомо

Представник російських окупантів на території Запорізької області Владислав Рогов заявив про вбивство в місті "двох проукраїнських терористів", одному з них усього 16 років.

Рогов зазначав, що вчора, 24 серпня, приблизно о 19:00, "коли населення відпочивало з сім'ями на міській набережній, двоє бойовиків відкрили вогонь з автоматів". При цьому додав, що двох хлопців було блоковано та знищено. При цьому додав, що одним із них був раніше затримуваний за антиросійську діяльність Тигран Оганесян.

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