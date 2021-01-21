Державна компанія Укрфінжитло в цьому році ініціювала появу довгострокової іпотеки для українців під 7% річних. Про це розповів глава компанії Василь Шкураков в інтерв'ю НВ.

За словами Шкуракова, компанія у своїй діяльності спирається на ринкові інструменти, максимальну прозорість і зручність для громадянина.

"Держава зацікавлена ​​у запуску іпотеки - тому що будівельна галузь - це один із драйверів економіки", - зауважив він.

Плани щодо впровадження доступних іпотечних кредитів обговорювалися в уряді давно, проте їх реалізація в Україні стикається з різними викликами. Саме Укрфінжитло гратиме роль посередника між клієнтом і банком.

"Ми хочемо досягти ситуації, коли людина може взяти свою іпотеку на такий термін, щоб безболісно її виплатити (навіть до 30 років) - і під фіксовану ставку 7% на всі періоди", - заявив Шкураков.

Така ставка нижча, ніж та, яку пропонують банки зараз. Крім того, для оформлення такої іпотеки потрібен тільки стандартний набір документів. Як стверджує Шкураков, зараз навіть розглядається можливість застосування для цього додатку "Дія".

З огляду на довгий термін іпотеки, ця пропозиція має всі шанси стати масовою і реанімувати ринок іпотечних кредитів. Від цього виграють і банки, і українці, вважає Шкураков.

Завдання, яке стоїть перед Укрфінжитлом - "стимулювати якраз такі групи населення, які сьогодні мають незначні доходи і не можуть в поточних умовах дозволити собі придбати житло - тих, хто реально цього потребує", розповів глава компанії.

"Це державна програма, спрямована на те, щоб люди отримували якомога більше можливостей купувати житло в іпотеку, вирішувати свої житлові питання за адекватну плату", - заявив він.

Банки, які стануть партнерами Укрфінжитла, повинні будуть відповідати певним стандартам іпотечного кредитування. Укрфінжитло також допомагатиме клієнтам стати більш привабливими для банків.

"Тут дуже важливо, щоб банк максимально уважно підійшов і розібрався в причинах, може бути, допоміг клієнту відновити обслуговування кредиту, тим самим зберігши для нього житло", - підкреслив Шкураков.

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Автор: УНІАН