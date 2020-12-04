У морському порту "Чорноморськ" (Одеська обл.) затриманий громадянин Ізраїлю, розшукуваний Інтерполом за шахрайство.
Читайте такожУкраїнка намагалася провезти в країну 38 пакетиків з діамантами (відео)Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, чоловік затриманий ввечері 3 грудня.
Зазначається, що зловмисник – громадянин Ізраїлю – два роки перебував у міжнародному розшуку за шахрайство. У порт "Чорноморськ" він прибув поромом з Туреччини.
"Під час перевірки по базах Інтерполу прикордонники встановили, що ця людина давно розшукується за шахрайство", - повідомили в прес-службі.
Про факт затримання прикордонники поінформували Українське бюро Інтерполу. Іноземця передали співробітникам Нацполіції.
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