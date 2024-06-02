Чоловік встиг подолати кілька десятків кілометрів перш, ніж його помітили волонтери і надали допомогу.

70-річний чоловік пройшов кілька десятків кілометрів з Донбасу на Харківщину, аби врятуватися від "руського міра", що насувається на його рідне село. Від "асвабадітєлєй" він також вирішив врятувати свою домашню худобу, яка долала важкий шлях разом із господарем.

Цю неймовірну історію розповіли активісти зоозахисного проекту UAnimals, які допомагають українцям з евакуацією тварин із зони бойових дій.

"Така історія евакуації у нас, певно, вперше. Просто зараз евакуюємо дідуся з трьома коровами та собаками", – повідомляють зоозахисники у своїх соцмережах.

Зазначається, що чоловік на ім’я Володимир проживав у селі Торське Донецької області. Сіл з такою назвою на Донбасі два, але, судячи з контексту, йдеться про Торське біля міста Лиман. Там росіяни вже впритул наблизилися до села.

Тікаючи звідти, чоловік вирішив прямувати аж на Полтавщину і разом з тваринами зміг дістатися околиць Ізюма на Харківщині. Вже там на нього звернули увагу.

Команда UAnimals взяла на себе подальшу евакуацію тварин разом із господарем до омріяної ним Полтавщини.

В іншому дописі зоозахисники розповіли більше деталей. За словами Володимира, на Полтавщині у нього колись були родичі. Саме тому він вирушив туди. Із речей зі собою чоловік мав лише невелику сумку. Решту довелося викинути, бо зламався возик.

Благодійний фонд "Землячки" за підтримки Катерини Ямщикової (виконує обов'язки міського голови Полтави) знайшли для чоловіка та його тварин будинок на Полтавщині. Саме там він зараз і оселився разом з худобою та песиком. Чи знайшли родичів Володимира – не повідомляється.

Літні українці тікають від "руського міра"

Як писав УНІАН, з нещодавно окупованого села Очеретине цивільні мешканці повтікали від "асвабадітєлєй". Приголомшує історія 98-річної жінки, яка пішки втекла із захопленого росіянами села і дісталася підконтрольної Україні території. Для цього їй довелося пройти пішки під обстрілами понад 10 кілометрів.

За кілька днів до того з окупованої частини Очеретиного втік 88-річний чоловік, який не хотів отримувати паспорт РФ. Коли російські загарбники зайшли до частини Очеретиного, у Івана Яковича та його сусіда забрали документи.

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