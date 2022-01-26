Тепер відсоток студентів, яким виплачуватимуться стипендії, становитиме 40-45% замість 30-40%.

Кабінет міністрів збільшив кількість студентів, які зможуть отримувати стипендії.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено під час засідання уряду.

Тепер відсоток студентів, яким виплачуватимуть стипендії, збільшується до 40-45% (замість 30-40%) від фактичної кількості студентів денної форми навчання.

"Кількість студентів-стипендіатів не зменшиться. Сьогодні уряд ухвалив рішення про збільшення ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового навчання. Цього року кількість одержувачів академічних стипендій становитиме 40-45%, замість 35-40%. Водночас, як і було анонсовано, розмір стипендії буде збільшено", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомляв УНІАН, раніше Верховна Рада збільшила розмір своїх стипендій для студентів.

А стипендії для студентів з окупованого Криму можуть підвищити до 6,5 тисяч гривень.

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