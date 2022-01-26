Цього року кількість одержувачів академічних стипендій становитиме 40-45% / фото REUTERS

Кабінет міністрів збільшив кількість студентів, які зможуть отримувати стипендії.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено під час засідання уряду.

Тепер відсоток студентів, яким виплачуватимуть стипендії, збільшується до 40-45% (замість 30-40%) від фактичної кількості студентів денної форми навчання.

"Кількість студентів-стипендіатів не зменшиться. Сьогодні уряд ухвалив рішення про збільшення ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового навчання. Цього року кількість одержувачів академічних стипендій становитиме 40-45%, замість 35-40%. Водночас, як і було анонсовано, розмір стипендії буде збільшено", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомляв УНІАН, раніше Верховна Рада збільшила розмір своїх стипендій для студентів.

А стипендії для студентів з окупованого Криму можуть підвищити до 6,5 тисяч гривень.

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