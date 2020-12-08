У позові він наголошує, що фінансування профілактичних та протиепідемічних заходів повинно здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Киянин позивається до Київської міської держадміністрації через незабезпечення його медичними масками на період карантину.

Як повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду Києва, за даним позовом відкрито провадження.

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"Позивач просить суд визнати незаконними дії КМДА, що не забезпечила його медичними масками на період карантину з метою захисту від гострої респіраторної хвороби COVID-19. Житель Києва звернувся до суду, бо вважає, що фінансування профілактичних та протиепідемічних заходів повинно здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів", - йдеться в повідомленні.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

У суді нагадали, що в провадженні ОАСК вже перебуває справа за позовом до Кабінету міністрів про незабезпечення позивача на період карантину медичними масками.

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Автор: Антоніна Доломанжи