Киянин позивається до Київської міської держадміністрації через незабезпечення його медичними масками на період карантину.
Як повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду Києва, за даним позовом відкрито провадження.
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"Позивач просить суд визнати незаконними дії КМДА, що не забезпечила його медичними масками на період карантину з метою захисту від гострої респіраторної хвороби COVID-19. Житель Києва звернувся до суду, бо вважає, що фінансування профілактичних та протиепідемічних заходів повинно здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів", - йдеться в повідомленні.
Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.
У суді нагадали, що в провадженні ОАСК вже перебуває справа за позовом до Кабінету міністрів про незабезпечення позивача на період карантину медичними масками.
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