У Закарпатській області з 8 березня встановлюється «червоний» рівень епідемічної небезпеки у зв’язку з активним поширенням COVID-19 на території регіону.
Про це повідомив міністр Кабінету міністр Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі за підсумками позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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«За результатами засідання державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 8 березня 2021 р. «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області», - написав він.
На території Закарпатської області діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки.
Карантин в Україні: що відомо
- Як повідомляв УНІАН, станом на 6 березня до «червоної» зони епідемічної небезпеки за рівнем поширення COVID-19 потрапили Чернівецька, Івано-Франківська та Житомирська області.
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