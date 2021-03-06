Станом на сьогодні у «червоній» зоні Чернівецька, Івано-Франківська та Житомирська області.

У Закарпатській області з 8 березня встановлюється «червоний» рівень епідемічної небезпеки у зв’язку з активним поширенням COVID-19 на території регіону.

Про це повідомив міністр Кабінету міністр Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі за підсумками позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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«За результатами засідання державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 8 березня 2021 р. «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області», - написав він.

На території Закарпатської області діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки.

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Автор: Павло Степанець