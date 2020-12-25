Президент окремо згадав про медиків та військових.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до співгромадян з нагоди свята Різдва Христового у християн західного обряду.

Привітання розмішено на сторінках глави держави у соцмережах.

Зеленський нагадав, що святковий настрій у році, що минає, - у дефіциті для багатьох українців. 2020-й він назвав роком великих випробувань, шокуючої пандемії та карантинів, нових економік і суттєво обмежених комунікацій.

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"Але все ж таки вкрай важливо спробувати відпустити тяжкі емоції цього року, щоб мати чисте серце для 2021-го", - зазначив він.

Окремо президент згадав про українських військовослужбовців та медиків, які захищають державу на Донбасі та у боротьбі з коронавірусом.

"Україна завжди буде вдячна кожному своєму захиснику. Бажаю всім по-справжньому добрих свят, родинного затишку і нових сподівань. Бережіть близьких, себе та Україну. Щасливого Різдва!", - побажав президент.

Католицьке Різдво 25 грудня

Дата Різдва, яке святкується за Григоріанським календарем, на два тижні відрізняється від дня, в який Різдво Христове відзначають православні християни. Так, у багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні, католицьке Різдво традиційно відзначають 25 грудня.

Віднедавна цей святковий день в Україні є вихідним. Оскільки католицьке Різдво цього року припадає на п’ятницю, то українці отримають декілька днів поспіль для відпочинку – з 25 по 27 грудня.

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Автор: Юрій Годован