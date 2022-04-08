Зокрема, хочуть перейменувати станцію "Дружби народів".

Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський запропонував замінити назви відразу п'яти станцій метро на більш логічні варіанти, після того, як РФ розв'язала повномасштабну війну проти України.

З такою ініціативою у себе в Facebook він звернувся до мера столиці Віталія Кличка.

За його словами, українці ховаються на станції "Дружби народів", поки ця так звана "дружба народів" вбиває їхніх земляків, сусідів, родичів та знищує нашу країну. Такого не може бути.

"Площа Льва Толстого", "Берестейська", "Мінська", "Героїв Дніпра" – туди ж!", – наголосив він.

А поки що тих, хто поїхав зі столиці, просять утриматися від повернення ще принаймні тиждень. Також не рекомендується повертатися у свої домівки жителям звільнених від окупантів передмість Києва.

Напередодні журналісти CNN з посиланням на американських і західних офіційних осіб написали, що Путін не обов'язково відмовився від спроб захопити Київ, навіть попри те, що в останні дні Росія перемикнула свою увагу на Південну і Східну Україну.

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