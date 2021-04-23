За прогнозами Ляшко, впродовж наступного тижня з "червоної" зони будуть виходити Львівська, Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області.

Київ з дня на день вийде з «червоної» зони карантину.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Також, за його прогнозами, впродовж наступного тижня з «червоної» зони будуть виходити Львівська, Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 14 277 осіб - з них 591 дитина та 277 медпрацівників. Зафіксовано 434 летальних випадки, 18 964 пацієнти одужали. До лікарень із підозрою чи діагнозом COVID-19 потрапили 3 728 людей. Натомість виписали ще 18 964 пацієнтів.

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Коронавірус у Києві: статистика на 23 квітня 2021

У Києві минулої доби коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили у 1 тис. 269 осіб, 45 хворих померли від ускладнень. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко під час онлайн брифінгу. «Можна сказати, що ситуація із захворюваністю в столиці дещо стабілізувалася. Нових сплесків із кількістю нових випадків останнім часом немає. Але смертність від вірусу залишається, на жаль, високою», - сказав він.

Серед нових хворих: 700 жінок віком від 18 до 90 років і 32 дівчинки від 11 місяців до 17 років, а також 512 чоловіків віком від 18 до 95 років і 25 хлопчиків від 6 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 21 медик.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому – 225, Дніпровському – 188 та Деснянському районах – 124 випадки.

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Автор: Денис Прядко