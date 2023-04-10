З окупантами добровільно співпрацювала власниця турагенції, зазначили у Службі безпеки України.

Про підозру повідомили підприємниці з Криму, яка допомогла окупантам депортувати понад 1000 українських дітей із захоплених територій.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України. Зазначається, що у ході слідчих дій задокументовано факти насильницького вивезення окупантами більше 1 тис. українських дітей з тимчасово окупованих районів на півдні та сході України. Неповнолітніх вивозили до Севастополя протягом вересня-жовтня минулого року під виглядом "добровільної евакуації".

Серед потерпілих - сироти і сотні дітей, батьки яких були незаконно затримані окупантами на спробі виїхати із зони бойових дій.

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"Для забезпечення депортації неповнолітніх російські загарбники залучили власницю однієї з кримських туристичних агенцій. Саме вона добровільно погодилася допомогти окупантам примусово вивезти дітей з Херсона, Мелітополя, Донецька, Луганська та Макіївки на територію тимчасово окупованого півострова. Для цього виділила автобуси і забезпечила подальше розміщення депортованих дітей на базі соціальних об’єктів у Криму", - інформує СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили власниці турфірми про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі вона переховується на тимчасово окупованій території півдня України.

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Депортація українських дітей росіянами - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, станом на 28 березня, згідно з даними Національного інформаційного бюро, до РФ депортовано 19 тис. 514 українських дітей. Також відомо, що на тимчасово окупованій території та в Росії перебувають близько 4 тис. 390 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

17 березня Міжнародний кримінальний суд Гааги видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової. Лідера росіян та Львову-Бєлову підозрюють у тому, що вони особисто винні у незаконній депортації українських дітей.

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