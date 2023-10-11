Встановлено особи двох загиблих жінок, які вважалися безвісти зниклими.

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по кафе у селі Гроза на Харківщині збільшилася до 55 людей. Такі дані станом на сьогоднішній ранок оприлюднив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, повідомляє Суспільне.

"За добу ще дві жінки було встановлено серед загиблих, до цього вони вважались зниклими безвісти. Триває ідентифікація тіл загиблих. Вже ідентифіковано 55 тіл, вважаються безвісти зниклими троє людей, дітей серед них немає", - розповів Чубенко.

За його словами, виходячи із заяв родичів про зниклих людей, кількість загиблих може ще збільшитись до 58.

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Чубенко додав, що криміналісти та судово-медичні експерти здійснюють дуже кропітку роботу з ідентифікації загиблих. Для прикладу, тіло одного з чоловіків, який перебував в епіцентрі вибуху, було розірвано щонайменше на 19 частин.

Ракетний удар по селу Гроза – подробиці

5 жовтня росіяни вдарили по кафе в селі Гроза Харківської області ракетою "Іскандер-М", коли там поминали військовослужбовця, якого перепоховали в рідному селі. Одразу було відомо про загибель щонайменше 51 людини. Згодом їх кількість зросла до 53.

Правоохоронці встановили двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе. Ними виявилися двоє рідних братів, які раніше проживали у цьому селі та перейшли на бік загарбників. Після деокупації регіону переїхали до РФ та продовжили працювати на ворога. Зокрема, вони "втемну" випитували у місцевих інформацію про заплановане перепоховання загиблого воїна у Грозі, розуміючи, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть їхні знайомі, в тому числі й ті, хто надавав їм дані.

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