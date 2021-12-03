Найбільшу кількість електромобілів зареєстровано в Києві.

Кількість зареєстрованих в Україні електрокарів за листопад збільшилася на 2,6% у порівнянні з показником за жовтень 2021 року.

Читайте такожНа пунктах пропуску біля Криму збудують автостанції та пустять електрокариПро це повідомила радник заступника міністра з питань розвитку електротранспорту в Міністерстві інфраструктури Марина Китіна у своєму авторському матеріалі.

"Станом на 1 грудня 2021 року в країні налічувалося 32 662 "електрички" – порівняно з попереднім місяцем приріст склав 845 одиниць або на 2,6%. Це дуже гарний темп, який зберігається практично протягом усього 2021 року – наприклад, на 1 серпня в Україні було 29,4 тисяч електромобілів", - повідомляє вона.

За словами експертки, приріс електрокарів за чотири місяці становить 3,2 тис.

Згідно з щомісячним рейтингом Марини Китіної, найбільшу кількість електромобілів (7176 машин) було зареєстровано у Києві, а у всій Київській області їхня кількість досягла 10906 одиниць або 33,3% від загальної чисельності в країні. Друге місце посіла Одеська область, де зареєстрували 4733 електромобіля, що становить 14,5% від загальної кількості в країні.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в Україні були зареєстровані 145 нових і 748 автомобілів, що були в експлуатації, на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Таким чином, був встановлений рекорд за кількістю нових електромобілів, які були зареєстровані протягом одного місяця.

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Автор: Герасименко Валентина