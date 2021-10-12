Гельмінта дістали з риби вже після того, як її розрізали вдома.

Кияни здійснили вкрай неприємну покупку в одному зі столичних супермаркетів - рибу з паразитом.

Про це повідомили один з київських Telegram-каналів.

Читайте такожЖителю Дніпра продали цукерки з "начинкою" з черв'яків (відео)Гельмінти були виявлені на оселедці, купленому 12 жовтня в супермаркеті "Сільпо" на Позняках.

Судячи з опублікованого відео з хробаком, його дістали з риби вже після того, як її розрізали вдома.

Чи намагалися клієнти повернути рибу магазин для повернення грошей, невідомо.

Попалися зіпсовані продукти: що робити

Щоб убезпечити себе від недобросовісних продавців, українцям рекомендується дотримуватися кількох правил:

зберігати чек покупки;

сфотографувати прострочений товар;

звернутися до Держпродспоживслужби за телефоном 050 230 04 28;

написати в магазині претензію в двох примірниках і завірити їх підписами адміністратора.

Як вже повідомляв УНІАН, Київ - не єдине місто, де можна "поласувати" червивими продуктами. Раніше цього року учасник ООС купив у продуктовому магазині Херсона варену ковбасу, що кишіла хробаками.

А в Київській області замість смачної і апетитної страви одна з жінок купила суп з пожованою жуйкою.

Автор: Станіслав Кожемякін