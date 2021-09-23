На Київщині працівники офісу однієї з компаній хотіли "заморити черв'ячка" та замовили їжу. Проте поїсти не вдалося - замість смачної та апетитної страви одна з жінок отримала суп з пожованою жуйкою.
Про це працівниця офісу, яка побачила у їжі неприємний "сюрприз", повідомила ТСН.
Жінка розповіла, що у першій страві серед картоплі та броколі вона побачила не зовсім приємний "інгредієнт" - жуйку, яку вже хтось використав за призначенням. Прикру знахідку вона зафіксувала на відео.
Звичайно, офіс звернувся до компанії, яка надала суп з "сюрпризом". Проте працівники фірми заперечують свою провину. Керуюча стверджує, що ніхто з персоналу, який причетний до виготовлення їжі, не має звички жувати жуйку під час роботи.
Читайте такожЧоловік гуляв Києвом з гранатою в кишені (фото)Проте фірма, яка доставила до офісу суп з жуйкою, все ж обіцяє розібратися в інциденті. Керуюча планує переглянути відео з камер спостереження та з'ясувати, хто може бути причетним до неприємного "сюрпризу" у першій страві.
Раніше УНІАН вже повідомляв про ще один прикрий інцидент з їжею. На Полтавщині чоловік придбав на автостанції сосиску в тісті з опаришами. Бридку страву нещасний, який вже встиг відкусити "ласий" шматочок, показав на фото.
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