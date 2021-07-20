На інцидент відреагувала міська рада Пирятина.

У місті Пирятин на Полтавщині чоловік придбав на місцевій автостанції сосиску в тісті й виявив у ній "сюрприз".

Про це сам потерпілий клієнт повідомив на сторінці у Facebook.

"Хоча всі попереджали і дружина благала не робити цього, але мав надію, що мене обійде ця напасть, але не тут було, повна булка черв'яків-опаришів. Подивіться фото - це не просто не свіжа, це "мать їх" скільки ж треба тримати сосиску на сонці, щоб там виросли такі черви", - написав Олег Білоус.

На інцидент вже відреагували у Пирятинській міській раді й повідомили про закриття павільйону, що продавав зіпсований продукт. Його відвідали представники Держпродспоживслужби й вилучили продукцію. Згодом її утилізували. "Держпродспоживслужба взяла на себе контроль заходів дезінсекції та дезінфекції, Податкова служба з’ясовує приналежність суб’єктів господарювання", - повідомили в міськраді.

Подібні інциденти в Україні останнім часом відбуваються практично регулярно. Не так давно житель Сум виявив скло в звичайній ковбасі, купленій за акційною ціною в супермаркеті біля будинку. До цього в Житомирі чоловік знайшов у купленій ковбасі хвіст і лапи щура. Він зізнався, що бачить подібне вперше в житті.

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Автор: Юрій Годован