Обшук проводять в рамках кримінального провадження щодо службового недбальства.

Прокуратура та поліція проводять обшуки в структурах Київської міської держадміністрації у справі про халатність, що призвела до загибелі людей біля зачиненного під час обстрілу укриття. Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець в коментарі агентству УНІАН.

Вона зазначила, що в службових приміщеннях КМДА правоохоронці з'явилися з метою "відшукання документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження, яке розпочато за статтею 367 Кримінального кодексу України - службове недбальство".

За словами спікера прокуратури, обшуки проводяться в двох департаментах - муніципальної безпеки та охорони здоров’я. Інші подробиці на разі не повідомляються.

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Кияни загинули біля зачиненого укриття - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі Росія обстріляла ракетами Київ. У Деснянському районі столиці загинули 11-річна дівчинка та її 34-річна мати, 33-річна жінка. Ще 12 людей було поранено. Йшлося про те, що в укриття Деснянської поліклініки не змогли потрапити люди під час повітряної тривоги і загинули.

Мер столиці Віталій Кличко сказав, що відповідальність за роботу укриття несе керівник медустанови і голова району, а в той же час голова Деснянської районної адміністрації в Києві Дмитро Ратніков виправдовується, що був відкритий центральний вхід лікарні.

В прокуратурі Києва уточнили, що охоронця поліклініки Деснянського району столиці, де було зачинене укриття, доставлено до поліції. В охоронця є візуальні ознаки алкогольного сп’яніння, він погодився пройти експертизу.

Справу розслідють за двома статьями Кримінального кодексу - 135 (залишення в небезпеці) та за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

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