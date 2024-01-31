Кабінет міністрів України у законопроекті про мобілізацію 10449 пропонує викласти у новій редакції перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.
Згідно з ним, не підлягатимуть відстрочці чоловіки, які мають борг за аліментами більше, ніж за 3 місяці, навіть за наявності трьох дітей на утриманні.
Крім цього, по-іншому викладаються норми про самостійне виховання дитини. Якщо зараз відстрочку отримують жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, то після змін умовами будуть – якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим.
Також виключається норма про відстрочку для осіб, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати.
Законопроект про мобілізацію - деталі
Ввечері Кабмін передав до Верховної Ради нову версію законопроекту про мобілізацію. У ньому пропонується скасувати строкову службу, звільнити від військової служби людей з інвалідністю всіх груп, а також виключити право на відстрочку від призову держслужбовців.
Також опубліковано перелік обмежень, які можуть запроваджувати проти ухилянтів. Серед них накладення арешту на банківські рахунки.
Згідно з новим проектом закону про мобілізацію, в Україні будуть надсилати повістки про виклик до Територіального центру комплектування і соціальної підтримки в електронний кабінет призовника.