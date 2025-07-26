Максим Казбан загинув у ДТП на Донеччині.

Полковнику поліції Максиму Казбану указом президента №551/2025 посмертно присвоєно звання Герой України з орденом "Золота Зірка".

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" КАЗБАНУ Максиму Олександровичу - полковнику поліції (посмертно)", - йдеться у президентскому указі.

В Міністерстві внутрішніх справ додали, що Казбан з 2014 року захищав Україну на найгарячіших ділянках фронту.

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"Він був командиром, який не боявся брати на себе відповідальності. Командиром, який завжди залишався вірним своїм принципам і людям", - йдеться у повідомленні міністерства.

У Нацполіції також прокоментували присвоєння найвищої державної нагороди командиру Об’єднаної штурмової бригади "Лють". "Максим Олександрович був не просто командиром — він був лідером, який йшов першим. Був плечем, на яке спиралися тисячі. Він надихав навіть тоді, коли було важко. Під його керівництвом "Лють" стала родиною, яка бʼється за Україну", - зазначається у повідомленні.

Загинув Максим Казбан

22 липня на Донеччині загинув командир об'єднаної штурмової бригади "Лють" Максим Казбан. Він загинув внаслідок ДТП.

23 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь про обставини загибелі Казбана. Реагуючи на трагедію Зеленський написав: "Важка втрата. Сильний був воїн, відданий Україні та захисту нашої держави".

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