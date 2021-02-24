Українські лікарі, перевантажені напливом пацієнтів з COVID-19, сподіваються, що вакцинація допоможе взяти ситуацію під контроль.

У вівторок Україна нарешті отримала першу партію щеплень від коронавірусу. Тож з'явилася надія, що влада зможе почати ефективну боротьбу з поширенням інфекції в країні, де випадки зараження тримають в напрузі хитку систему охорони здоров'я.

Про це пише Associated Press, нагадуючи, що 500 тисяч доз препарату, розробленого компанією AstraZeneca й Оксфордським університетом, прибули в Київ з Індії. Чиновники кажуть, що першу партію вакцин отримають медики й військові на сході України, де з 2014 року триває війна з російськими силами. Крім того, перші щеплення поїдуть в деякі західні області, які найбільше постраждали від пандемії.

Читайте такожЗеленський планує зробити щеплення від COVID-19 разом з військовимиУкраїна також розраховує отримати ще більше доз вакцин в рамках програми COVAX включно з тими препаратами, які розробили компанії Pfizer/BioNTech і Novavax. Київ також підписав угоду на покупку 1,9 мільйона доз вакцин від китайської компанії Sinovac Biotech. Очікується, що перші поставки будуть проведені в квітні.

З початку пандемії коронавірусу Україна зафіксувала 1,3 мільйона випадків зараження і 25309 смертей. Кількість хворих на заході країни стрімко зростає після закінчення жорсткого локдауну, який тривав два тижні в січні. В Івано-Франківську з'явився польовий шпиталь з 10 наметів, в яких розміщені 120 ліжок. Його встановили на випадок раптового напливу пацієнтів.

Зростання випадків зараження тисне на українських медиків. Головний лікар з Коломиї Віктор Бойко сказав виданню, що персоналу не вистачає, щоб допомогти всіх хворим. А наявні лікарі "вигорають" через всі страждання пацієнтів, яким вони не можуть допомогти.

"Вакцинація повинна допомогти. Ми раді, що вакцини прибули і скоро в нас з'явиться надійний щит проти хвороби", - сказав Бойко.

Читайте такожВ Україні пройдуть випробування індійської вакцини від коронавірусу у формі спрею чи крапель - СтепановОднак, сильний опір деяких людей проти вакцинації може підірвати всю кампанію боротьби з COVID-19. Опитування свідчать, що майже 40% українців не хочуть робити щеплення від коронавірусу, боячись побічних ефектів. Серед таких противників вакцинації - 63-річний Сергій Хабустов з Коломиї. Він перебуває в місцевій лікарні разом з 85-річною матір'ю. Хабустов переконаний, що люди бояться робити щеплення від коронавірусу, тому що не знають, з чого вакцина зроблена.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого, в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

Раніше планувалося, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться препаратом виробництва компаній Pfizer/BionTech, який Україна мала отримати під час першої хвилі розподілу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз цієї вакцини.

Протягом першого півріччя Україна може отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників.

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Переклад: Лесь Димань