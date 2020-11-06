У Кіровоградській області жертвою коронавірусу стала 11-місячна дівчинка з села Захарівка Новоукраїнського району.
Читайте такожКоронавірус у дітей: симптоми хвороби і лікуванняЯк йдеться в сюжеті ТСН, довгий час її лікували вдома від бронхіту, але стан дівчинки погіршувався, дитину перевезли в реанімацію міської інфекційної лікарні Кропивницького. Там дитину протестували і виявили коронавірус. Внаслідок хвороби у неї розвинулося запалення мозку - енцефаліт. За життя дівчинки боролися кілька днів, проте врятувати не змогли.
В даний час експерти з'ясовують, чому перебіг хвороби у дитини був таким важким.
Коронавірус в Україні
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