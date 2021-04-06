У комітеті Ради з питань охорони здоров'я пояснили, коли можуть запровадити обмеження міжобласного сполучення в Україні.

Обмеження міжобласного сполучення в Україні можуть запровадити у разі катастрофічної ситуації з коронавірусом.

Читайте також"Ковід-паспорти". Як вакцинація по-українськи робить українців "невиїзними"

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

На питання про те, чи чекати в Україні на блокпости між регіонами та обмеження міжобласного сполучення, він відповів: "Якщо буде якась катастрофічна ситуація".

"Якщо на початку епідемії для нас була катастрофа 5 тисяч хворих на добу, восени була катастрофа 25 тисяч, то сьогодні, за словами міністра охорони здоров'я, 35-40 тисяч на добу при нинішньому відсотку госпіталізацій", - пояснив він.

Вас також можуть зацікавити новини:

Головніші новини України та світу на ранок 6 квітня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська