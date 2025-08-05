Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 вересня із альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн грн.

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід полковнику Національної гвардії Василю Мишанському, якого підозрюють у корупції під час закупівлі дронів та РЕБів для його військової частини.

Як повідомляє Суспільне, суд обрав Мишанському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 вересня 2025 року включно із альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн грн. У разі внесення застави на підозрюваного покладаються процесуальні обовʼязки.

Зазначається, що згідно зі словами прокурора САП, командир військової частини Василь Мишанський нібито отримав 250 тисяч гривень винагороди за купівлю дорожчих радіолокаційних систем у приватного підприємства. Військовослужбовець, за даними слідства, мав зв’язок з ексочільником Рубіжанської МВА Андрієм Юрченком. Це підтвердив й сам Мишанський.

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Корупція при закупівлі дронів та РЕБ

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня стало відомо, що на хабарі при закупівлі БПЛА та РЕБ викрили чинного народного депутата Олексія Кузнєцова. Серед викритих також колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова однієї з районних військових адміністрацій; начальник міської військової адміністрації, керівник військової частини Національної гвардії України, а також бенефіціар підприємства та директор компанії - постачальника БПЛА.

Згодом стало відомо, що у цій справі був затриманий голова Мукачівської райдержадміністрації Сергій Гайдай. Крім того, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали бізнесмена Владислава Марченка, який у минулому очолював "Самопоміч" у Запоріжжі.

4 серпня суд обрав запобіжний захід Гайдаю у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Альтернативою є внесення 10 млн грн застави.

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