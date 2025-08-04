Як альтернативу суд визначив заставу в розмірі 10 млн гривень.

Суд обрав запобіжний захід фігуранту справи про корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ, ексголові Луганської обласної державної адміністрації Сергію Гайдаю у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Таке рішення озвучив слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) на сьогоднішньому засіданні з розгляду клопотання детективів про запобіжний захід. Альтернативою є внесення 10 млн грн застави.

У разі внесення підозрюваним застави на нього покладається низка обов’язків, а саме:

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прибувати до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді за кожними їх викликом та вимогою;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

не залишати межі міста Ужгород Закарпатської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;

не відвідувати одну з військових частин Національної гвардії України;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Як інформують у ВАКС, вказана особа підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України.

Справа про корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ

Як повідомляв УНІАН, сьогодні також обрано запобіжний захід іншому фігуранту цієї справи – народному депутату України IX скликання Олексію Кузнєцову. Його аналогічно взято під варту на 60 діб. Як альтернативу суд визначив заставу в розмірі 8 млн грн.

У суді нагадали, що народний обранець підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, що днями стало відомо, що у справі про зловживання при закупівлі дронів та систем радіоелектронної боротьби затримали народного депутата від "Слуги народу" Олексія Кузнєцова та голову Мукачівської райдержадміністрації Сергія Гайдая, який також є колишнім очільником Луганської ОДА.

В ході проведення заходів з викриття осіб причетних до вчинення корупційного злочину було затримано в порядку ст. 208 КПК України ще ряд осіб. У прокуратурі відразу поінформували, що попередня правова кваліфікація – ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 КК України (привласнення майна в особливо великих розмірах та підкуп).

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