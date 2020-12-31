22 жовтня поточного року в Одесі було затримано командира і старшину роти матеріального технічного забезпечення військової частини за систематичне вимагання хабарів у підлеглих.

В Одесі за вимагання хабарів з підлеглих судитимуть військовослужбовця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Південного регіону України, 29 грудня до суду направлено обвинувальний висновок стосовно командира одного з підрозділів радіотехнічної бригади.

«Чоловік обвинувачується у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 1 ст. 368 КК України)», - повідомили в прес-службі.

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За даними слідства, цей військовослужбовець отримав від підлеглого хабар у 200 дол. за непроведення службового розслідування щодо можливого порушення військової служби. Також гроші вимагались, щоб не ініціювати переведення військового в іншу частину для подальшого проходження служби.

Крім того, раніше, 14 грудня, за участю прокурорів Військової прокуратури Одеського гарнізону, Малиновський районний суд закінчив розгляд стосовно подільника зазначеного зловмисника. Зокрема, старшині роти призначено покарання у вигляді арешту на гауптвахті строком на 3 місяці з позбавленням права обіймати посаду на 1 рік.

Що відомо про обвинувачених

22 жовтня поточного року в Одесі було затримано командира і старшину роти матеріального технічного забезпечення військової частини за систематичне вимагання хабарів у підлеглих. Повідомлялося, що командир вимагав у підлеглих за різні «послуги» хабарі в сумі від 200 до 500 дол.

Гроші він вимагав, зокрема, за не притягнення до дисциплінарної відповідальності, узгодження внутрішніх документів, необхідних військовослужбовцям для подальшого вступу до військових вишів, та ін.

Зловмисник був затриманий разом з подільником (старшиною) при отриманні чергового хабара - 200 дол., які він вимагав від військовослужбовця за непроведення службового розслідування, яке стосувалося порушення порядку несення служби.

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Автор: Лариса Козова