Із Краматорська евакуйовуватимуть усіх жителів Донецької області, які зможуть дістатися до міста.

У Краматорську починається екстрена евакуація автотранспортом після ракетного удару по залізничному вокзалу.

Про це заявив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

"Сьогодні починаємо екстрену евакуацію людей всім комунальним транспортом, усім приватним транспортом, шукаємо водіїв. Десь 30-40 водіїв знадобиться станом на сьогодні", - повідомив він.

Гончаренко додав, що з Краматорська будуть евакуювати всіх жителів Донецької області, які зможуть дістатися до міста.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 квітня, окупанти вдарили по залізничному вокзалу Краматорська. Поліція і рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих і поранених людей.

За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже триває евакуація жителів Донеччини до безпечних областей України.

В результаті удару, за оновленими даними, загинули 35 дорослих і четверо дітей. Дії окупантів кваліфіковані за 438 статтею Кримінального кодексу - порушення законів і звичаїв війни.

Вас також можуть зацікавити новини: